Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime sokulmak istenen FETÖ filmi sonrası yaşanan gerilime değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kültür Bakanlığı’ndan para desteği al.. Altın Portakal ödülünün kendisini dahi, Kültür Bakanlığı’na ödettir..

Festival ile ilgili masrafları, bu bakanlığın üzerine yık..

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın salonunu iste, bedelsiz olarak tahsisini sağla..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya Büyükşehir Belediyesi de diğer masrafları üstlensin..

Siz de, film çevirip, Fetö’cülerin avukatlığına soyunun ve millete küfredin..

Film çevirin diyorum ama..

Bunların belgesel diye gösterdikleri o filmden daha önemlisi..

Devletin bakanlıklarından aldıkları para ile, devlete küfür etmelerindeki soytarılık..

Esas film, işte bu..

Bu yönü ile, Altın Portakal değil Oscar’a bile aday olursunuz, siz!

Ne güzel iş bu..

Neyse ki..

Kültür Bakanlığı postayı koydu..

“Biz desteğimizi çekiyoruz” dedi de..

İş ortaya çıktı..

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