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Kadın - Aile Portakallı trüf tarifi | Portakallı trüf nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Portakallı trüf tarifi | Portakallı trüf nasıl yapılır?

Portakallı trüf tarifi | Portakallı trüf nasıl yapılır? Portakal ve çikolatanın uyumunu keşfetmek için lezzetli bir keşif yoluna çıkmak isteyenler bu tarife bakabilir. Peki, Portakallı trüf nasıl yapılır? Portakallı trüf tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:03:00 -
Portakallı trüf tarifi | Portakallı trüf nasıl yapılır?

Portakallı trüf tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 paket hazır kek, 1 adet portakal, 200 mililitre krema, 160 gram çikolata, 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi, 100 gram sütlü çikolata, 1 yemek kaşığı toz fıstık

Portakallı trüf nasıl yapılır?

Kremayı ocakta kaynama noktasına getirin. Daha sonra ocağın altını kapatıp çikolataları ekleyip karıştırarak erimesini sağlayın. Bu şekilde çikolata sosu haline gelmiş olacak.

Ayrı bir kapta kekleri elinizle ufalayın. Ardından cevizi ekleyin. Bir portakalın kabuklarını, rendenin ince tarafıyla rendeleyip ikiye kesip suyunu da sıkmayı unutmayın.

Daha sonra çikolata sosunu ekleyip iyice yoğurun. Çok cıvık olursa biraz daha kek eklenebilir ama buzluğa gireceği için buna çok da gerek duymayabilirsiniz.

Yoğurduğunuz kek karışımını buzluğa atın. Yarım saat 1 saat kadar bekletin. Buzluktan çıkardıktan sonra elinizle istediğiniz büyüklükte toplar yapabilirsiniz.

Yaptığınız topları buzdolabında bekletin. Bu sırada 100 gram çikolatayı benmari usulü eritebilirsiniz.

Hafif ılıyınca buzdolabından çıkardığımız topları çikolataya çatal yardımıyla daldırıp çıkartın.

Üzerine fıstık ekleyip buzdolabına tekrar donması için koyabilirsiniz. Afiyet olsun...

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