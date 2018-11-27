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Portakallı limonata tarifi

Portakal ve limon tezgahlarda bolca varken, bu tarife de bir şans verin. İşte evde yapabileceğiniz pratik portakallı ve limonata tarifi…

27 Kasım 2018 Salı 20:36
Portakallı limonata tarifi

MALZEMELER

12 adet limon
2 adet portakal
2.5 çay bardağı toz şeker
6-7 su bardağı su

YAPILIŞI

2 tanesi hariç tüm limonları, beyaz kabuğu kalmayacak şekilde soyun. 1 adet portakalın kabuklarını da beyazı kalmayacak şekilde soyun. Kabuklu ve kabuksuz tüm meyveleri katı meyve sıkacağına sığacak şekilde uzunlamasına elma dilimi şeklinde bölün. Meyveleri katı meyve sıkacağından geçirin ve sularını sıkıp bir kap içine alın. İçine toz şekeri ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Üstüne damak tadınıza göre 1'er bardak dökerek suyu ekleyin. İstediğiniz tat ve yoğunluğa gelince kapaklı bir sürahi veya cam şişeye alarak buzdolabına koyun. Ara sıra dolaptan çıkarıp çalkalayın. Yeterli soğukluğa geldiğinde servis yapın.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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