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Kadın - Aile Portakallı kurabiye nasıl yapılır? | Portakallı kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Portakallı kurabiye nasıl yapılır? | Portakallı kurabiye tarifi

Denenmiş portakallı kurabiye tarifi | Çocuklarınızın iştahla yiyeceği bir tarif arıyorsanız portakallı kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? | Portakallı kurabiye gerekli malzemeler | Portakallı kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:49:00 -
Portakallı kurabiye nasıl yapılır? | Portakallı kurabiye tarifi

Çayın yanına bir hayli çok yakışan, çocuklarınızın yüzünü güldürecek şahane bir tarif ile karşınızdayız. İşte, dillere destan portakallı kurabiye tarifi…

Portakallı kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 adet portakalın suyu
  • 1 adet portakalın kabuğu

Üzeri için:

  • 1 kase şeker

Portakallı kurabiye nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı, şeker ve yumurtayı alıp karıştırın.

Şeker eriyince karışıma portakal suyu ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ekleyin.

Unu, kabartma tozunu ve vanilin ilave edin ve hamuru yoğurun.

Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Kurabiyeleri şekere bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi sürün.

Kurabiyeler yaklaşık 20-25 dakikada pişecektir.

Afiyet olsun.

 

Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif
Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif

Kadın - Aile

Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif

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