Portakallı kurabiye nasıl yapılır? | Portakallı kurabiye tarifi
Denenmiş portakallı kurabiye tarifi | Çocuklarınızın iştahla yiyeceği bir tarif arıyorsanız portakallı kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? | Portakallı kurabiye gerekli malzemeler | Portakallı kurabiye tarifi
Çayın yanına bir hayli çok yakışan, çocuklarınızın yüzünü güldürecek şahane bir tarif ile karşınızdayız. İşte, dillere destan portakallı kurabiye tarifi…
Portakallı kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 125 gram tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 adet portakalın suyu
- 1 adet portakalın kabuğu
Üzeri için:
- 1 kase şeker
Portakallı kurabiye nasıl yapılır?
Bir kasenin içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı, şeker ve yumurtayı alıp karıştırın.
Şeker eriyince karışıma portakal suyu ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ekleyin.
Unu, kabartma tozunu ve vanilin ilave edin ve hamuru yoğurun.
Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.
Kurabiyeleri şekere bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi sürün.
Kurabiyeler yaklaşık 20-25 dakikada pişecektir.
Afiyet olsun.