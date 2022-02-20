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Kadın - Aile Portakallı kereviz yemeği tarifi nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi
Kadın - Aile

Portakallı kereviz yemeği tarifi nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi

Sonbahar ve kış ayları için bolca tüketebileceğiniz kereviz yemeği tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-20 13:32:00 - 2022-02-20 13:35:32
Portakallı kereviz yemeği tarifi nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi

Portakallı kereviz yemeği tarifi

Malzemeler

  • 1 kilo kereviz
  • 2 adet patates
  • 1-2 adet havuç
  • 1-2 adet soğan
  • 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • Gerekirse 1-1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 adet kesme şeker
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Kerevizi bekletmek için limon suyu

Portakallı kereviz yemeği tarifi nasıl yapılır?

Kerevizi orta büyüklükte küp küp doğrayalım ve bir süre limonlu suda bekletelim. Soğanı yemeklik, havucu ise yuvarlak doğrayalım. Tencereye bir miktar zeytinyağı koyup havucu ve soğanı hafif pembeleşene kadar kavuralım. Ardından doğradığımız kereviz ve patatesleri de ekleyip hafif sararana kadar kavuralım. 1 adet kesme şekeri de ilave edelim. Ardından 1 su bardağı portakal suyunu ekleyelim. Gerekirse ilave olarak 1-1,5 su bardağı sıcak su da ilave edebilirsiniz. Tuzunu da ekleyip pişmeye bırakalım. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Sıcak ya da soğuk servis edelim.

Afiyet Olsun

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