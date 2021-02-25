Portakallı çörek nasıl yapılır? Portakallı çörek tarifi
Portakallı çörek yapılışı | Portakalla yapılacak tatlı tarifler arayanlar ‘Portakallı çörek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, portakallı çörek için hangi malzemeler gerekli. Tam ölçülü portakallı çörek tarifi
Evinizi mis gibi kokularla donatacak, damağınızı şenlendirecek bir lezzet arıyorsanız; mutlaka portakallı çörek tarifini deneyin. İşte, portakallı çörek tarifi
Portakallı çörek tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 adet portakalın kabuğu
- Yarım su bardağı portakal suyu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket kabartma tozu
- 5 su bardağı un
Üzeri için:
- Yarım su bardağı dövülmüş fındık
- 1 adet yumurta
Portakallı çörek nasıl yapılır?
Bir kasenin içerisine şeker ve yumurtayı alıp iyice çırpın.
Ardından Portakal suyu, sıvı yağ, portakal kabuğu rendesi ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Kabartma tozu, karbonatı ilave edin.
Unu ise azar azan ekleyip yoğurmaya başlayın.
Ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Elinizi yağlayın ve hamurdan parçalar koparıp şekil verin.
Çörekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra bir bıçakla çizikler oluşturun.
Ardından çöreklerin üzerine dövülmüş fındık serpiştirin.
Çörekleri önceden ısıtılmış 185 derecelik fırına sürün.
Portakallı çörekler kızarınca fırından çıkarın ve ılınınca servis edin.
Afiyet olsun.