Portakalı bu şekilde tüketenler yandı!

Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi meyveler C vitamini açısından oldukça zengindir. Ancak bu meyveleri doğru şekilde tüketmek gerekiyor. Aksi halde vücuda yarar yerine zarar verebiliyor. İşte detaylar...

C vitamini içeren meyveleri genellikle aç karnına yemenin daha yararlı olduğu bilinir. Ancak C vitamini deposu olan portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveleri aç karnına yemek bazı problemlere de yol açabilir.

MİDE RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUYOR

Eğer mide hassasiyetiniz varsa veya gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarınız varsa, asidik meyveleri aç karnına tüketmek mide duvarını tahriş edebilir.

KAN ŞEKERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Meyveler doğal şeker içerirler ve bazı insanlar için, özellikle diyabetikler için, bu şekerin kan şekerini etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.

Kış mevsiminin gözdesi Portakal güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir ve demir eksiliğine iyi gelir.

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Sulu, tatlı, vitamin ve mineral yönünden ideal bir destek sağlar, kış boyu hastalıklara karşı vücut direncin artırmaya yardımcı olur.

Ancak dikkatli tüketilmesi gereken bu meyve, mandalinadan sonra en alerjik turunçgillerden biri. İçindeki yüksek asit miktarıyla mide hassasiyeti olanlar için zararlı bir hale gelebilir.