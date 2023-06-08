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Medya Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yazıklar olsun
Medya

Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yazıklar olsun

Yeniakit Publisher
2023-06-08 01:20:00 -

Fatih Portakal, CHP Genel Merkezi'nde konuşulan İmamoğlu senaryosunu açıklayarak çok sert tepki gösterdi.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP kulislerinden aldığı bilgiyi paylaşan Portakal, şunları söyledi:

Ben değişimden, CHP'nin de kendisine yol bulmasından yanayım. Hangi CHP? Milliyetçi mi, muhafazakar mı, sosyal demokrat mı? Hangi CHP'siniz?

Kemal Bey, sizinle olmadı kardeşim. O yüzden insanları umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Faik Bey'in dediği gibi 'Bu seçim olmadı, bir sonraki seçimde olacak' mantığı da yanlış. 5 sene beklemek gerekiyor. 80 yaşına geleceksiniz.

Kulis bilgisi şu: Eğer doğruysa yazık. İmamoğlu bayrak açtı ama zaten Yargıtay'daki cezası onanacak ve o ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu, adamınızın veya partili olan başkanınızın arkasında durmayacağınız anlamına geliyor.
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CHP Genel Merkezi'nde konuşulan senaryolardan biri buymuş. 'Zaten biz onu fazla dikkate almıyoruz, Yargıtay onun hakkında kararını verecek ve yarıştan düşmüş olacak' deniyormuş.

Baba-oğul ilişkisi çabuk bitti. Böyle baba-oğul ilişkisi olmaz. Yazıklar olsun.

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