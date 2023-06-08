Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yazıklar olsun

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP kulislerinden aldığı bilgiyi paylaşan Portakal, şunları söyledi:

Ben değişimden, CHP'nin de kendisine yol bulmasından yanayım. Hangi CHP? Milliyetçi mi, muhafazakar mı, sosyal demokrat mı? Hangi CHP'siniz?

Kemal Bey, sizinle olmadı kardeşim. O yüzden insanları umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Faik Bey'in dediği gibi 'Bu seçim olmadı, bir sonraki seçimde olacak' mantığı da yanlış. 5 sene beklemek gerekiyor. 80 yaşına geleceksiniz.

Kulis bilgisi şu: Eğer doğruysa yazık. İmamoğlu bayrak açtı ama zaten Yargıtay'daki cezası onanacak ve o ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu, adamınızın veya partili olan başkanınızın arkasında durmayacağınız anlamına geliyor.

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CHP Genel Merkezi'nde konuşulan senaryolardan biri buymuş. 'Zaten biz onu fazla dikkate almıyoruz, Yargıtay onun hakkında kararını verecek ve yarıştan düşmüş olacak' deniyormuş.

Baba-oğul ilişkisi çabuk bitti. Böyle baba-oğul ilişkisi olmaz. Yazıklar olsun.