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Portakal'dan İmamoğlu'na torpil! "Özellikle yayınlamadık"

Devletin valisine "İt" diyerek küfür eden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, büyük tepki çekti. İmamoğlu'nu adım adım izleyen ve her seferinde tarafsız olmaktan dem vuran FOX TV spikeri Fatih Portakal ise CHP adayının küfürlerini 'özellikle yayınlamadıklarını' itiraf etti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
Portakal'dan İmamoğlu'na torpil! "Özellikle yayınlamadık"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), organize usulsüzlük ve oy hırsızlığı nedeniyle iptal ettiği 31 Mart’taki İstanbul seçiminin ardından maskesi düştü. 23 Haziran’da yenilenecek seçimlere algı operasyonlarıyla hazırlanan İmamoğlu, büyük tepki topluyor. Daha önce mazbatası olmadığı halde Anıtkabir Özel Defteri’ne ‘İBB Başkanı’ diye korsan imza atan CHP adayı İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’daki 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresini ise hala kaldırmadı. Son olarak CHP adayı, aralarında yakınlarının da bulunduğu 14 kişiyle birlikte, yetkisi olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP'ten geçerek özel jetine binmek istedi.

Tüm kesimlerden tepki alıyor

Görevli polisler, kuralları hatırlatıp 'ayrıcalıklı muamele' yapılamayacağını söyleyince küfürler havada uçuştu. CHP'liler havaalanını işgal ederken polisi iten İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Rezalet VIP salonu içindeyken İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandı. CHP adayının bu skandalı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Taraflı tarafsız bütün kesimlerden İmamoğlu’na tepki yağdı.

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Özel jette birlikteler

Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen İmamoğlu, infiale neden olan sözleriyle ilgili özür dilemek bir yana tek kelime etmedi. Tüm Türkiye’nin bir açıklama beklediği İmamoğlu tepkisiz kalarak, sessizliğe büründü. Vatandaşlar, Türkiye’nin bir numaralı gündemi haline gelen olayın görüntülerinin yayınlamasını bekliyor. CHP adayına özel muhabir ve kameraman tahsis ederek attığı her adımı takip ettiren ABD merkezli FOX TV’den skandal bir açıklama yapıldı

Kanalın ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, özel jetine bile bindikleri CHP adayının hakaretlerini ‘özellikle yayınlamadıklarını’ canlı yayında itiraf etti. Bununla da yetinmeyen spiker Portakal, İmamoğlu’nun ‘İT’ küfrüne sansür uyguladı. Haberde ve sunumunda küfür yer vermeyen Portakal, CHP adayını kollayarak skandalı geçiştirme çabasına girişti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. CHP İstanbul
  3. Yüksek Seçim Kurulu
  4. Ordu-Giresun Havalimanı
  5. VIP
  6. Fatih Portakal

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