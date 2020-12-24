Portakal soslu makarna nasıl yapılır? | Portakallı makarna tarifi
Farklı bir makarna tarifi arayanlar internette 'Farklı soslu makarna tarifleri' konularını araştırıyor. Peki, portakallı makarna olur mu? | Portakal sulu makarna nasıl pişirilir? | Makarna için portakal sosu nasıl hazırlanır?
Portakallı makarna gerekli malzemeler | Tatlılara son derece çok yakışan portakal ile leziz bir makarna sosu hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, farklı bir makarna sosu arayanlara özel şahane bir tarifi…
Portakallı makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 paket makarna
- 1 adet portakal
- Tuz
- Su 1 tatlı kaşığı margarin
Portakal soslu makarna nasıl yapılır?
Öncelikle portakalı sıkın.
Bir tencereye su ve portakal suyunu koyup kaynamaya bırakın.
Kaynayan suyun içerisine tuz atın.
Ardından makarnayı tencereye alın.
Makarna haşlanınca suyunu süzün.
Tencereye margarini ekleyin ve makarnayı birkaç dakika karıştırın.
Arzu ederseniz tencereye az su koyarak makarnayı suyunu çektirerek pişirebilirsiniz.
Makarnayı maydanoz ve dereotu ile servis edebilirsiniz. Dilerseniz makarnanızın üzerine kavrulmuş susam serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.