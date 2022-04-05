Portakal rüyası tarifi nasıl yapılır? Portakal ile yapılan kolay portakal rüyası tatlısı tarifi

Portakal rüyası tarifi

Malzemeler

Muhallebisi için;

1 litre süt

1 su bardağı un

1, 5 su bardağı toz şeker

Yarım portakal rendesi

125 gram margarin

1 paket vanilya

Portakal peltesi için;

1 buçuk su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

Yarım portakal rendesi

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

Tabanı için;

Bir paket kakaolu petibör bisküvi

2 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı süt

Portakal rüyası tarifi nasıl yapılır?

Tabanı için bisküvileri rondodan geçirin. Margarini kısık ateşte eritin 2 yemek kaşığı sütle birlikte bisküvilere ilave edin iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı kalıbın tabanına döşeyin. Muhallebisi için tereyağını tencereye alıp eritin. Unu ilave edip karıştırarak kavurun. Unun rengi değişmeye başladığında sütü yavaşça ilave edip hızlıca karıştırın şekeri ve portakal rendesini ilave edip kıvama gelene kadar pişirin. Üzeri göz göz olunca vanilyayı da ekleyip altını kapatın. Muhallebinin bir kısmını kalıba döküp dilimlenen portakalları muhallebiyle tutturun. Kalan muhallebiyi de kalıba döküp soğumaya bırakın. Pelte için bütün malzemeleri tencereye alıp katılaşana kadar karıştırarak pişirin. Soğuyan muhallebinin üzerine pelteyi döküp buzdolabında bir gece bekletin. Bir gece bekleyen tatlınızı kalıptan çıkartıp dilediğiniz şekilde süsleyin