Portakal kabuğunun faydaları! Bu narenciye acı ama şifa olacak: Tarifi başka yerde yok, art arda yapın

Portakal Kabuğu Nasıl Tüketilebilir?

Portakal kabukları taze olduğu sürece salatalarda, yemeklerin içine lezzet vermek için, hamur işlerine ve keklere rendelenerek ya da doğranarak kullanılabilir. Aynı zamanda birçok içeceğinize portakal kabuklarının rendesinden ekleyebilirsiniz.

PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI NELER?

Portakal Kabuğunun Faydaları

Kanserle Savaşır: A ve C vitamini açısından zengin olan portakal kabuğu vücudun antioksidan açısından zengin hale gelmesini sağlar. Bu vitaminler kanser hücrelerinin azalımını sağlayarak birçok kanser türevlerine karşı koruma kalkanı oluşturur. Güneşin cilt kanserine zararını biliyoruz portakal kabuğu hem cilt hem de akciğer kanserine karşı sizi koruma altına alacaktır.

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Kolesterolü Dengeler: Portakal kabuklarında yer alan bileşenler kötü kolesterolün düşmesinde etken rol oynar. Kronikleşen kolesterol rahatsızlığı portakal kabuğu tüketilerek ırsi hale gelmesi önlenebilir. · Kötü Kolesterolü Düşürür.



Kilo Vermeyi Hızlandırır: Portakal kabuğu tüketerek kabızlık problemlerinizi giderebilir bağırsakların ritmik çalışmasını sağlayabilirsiniz. Metabolizmanında hızlanmasını sağlayan portakal kabukları kurutulup 1 bardak ılık suya katılarak 10 dakika demlenip tüketilebilir.

Bağırsakları Çalıştırır: Portakal kabuğu çayından sabahları aç karnına içerseniz bağırsakların hareketini arttırabilirsiniz. Lif değeri yüksek olan portakal kabuğu hazımsızlık, gaz ve şişlik sorunlarına iyi gelmektedir.

Portakal Kabuğunun Cilde Faydaları

Portakal kabuklarını tüketerek güneşin cilde verdiği zararlı ışınlardan korunabilirsiniz. Aynı zamanda portakal kabukları tüketerek cildin gençleşmesini sağlayarak akne ve sivilce problemlerini önleyebilirsiniz.

Portakal kabuklarını güzelce yıkayın ki üzerindeki tarımsal ilaçların giderilmesi sağlanabilir. Yıkadıktan sonra 3 – 4 gün güneşte bekletin ve kuruduktan sonra güzelce öğütün.

Portakal Kabuğu Cilt Maskesi

Ciltteki oluşmuş hasarları gideren ve kuruluğu alan maskedir.

Portakal kabuğu ( öğütülmüş portakal kabuklarından 2 çay kaşığı )

Bal ( 1 çay kaşığı silme yeterli )

Yoğurt ( 1 küçük kase )

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri birbiri ile harmanlanarak karıştırın. Temizlenmiş cildinize hazırladığınız maskeyi yüzünüze masaj yaparak yedirin. 15 – 20 dakika sonra cildinizi yıkayarak temizleyin.

Yarım litre suya 200 gr defne yaprağı ve 10 gr portakal kabuğu ilave edilerek 5 dakika hafif ocakta kaynatılır, 10 dakika ocaktan kenarda demlenerek sonra .

Kurutulmuş portakal kabuğunun faydaları

Portakal Kabuğunun Faydaları

Cilt Sağlığını Korur.

Dişleri Beyazlatır.

Hücre Yenilenmesini Sağlar.

Bağırsakları Çalıştırır.

Metabolizmayı Hızlandırır.

Kötü Kolesterolü Düşürür.

Mikrop ve Bakteriyi Temizler.

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder.

Portakal kabuğu kaynatmak

Bağırsaklarda oluşan parazitleri de temizleyen portakal kabukları, sindirim sisteminin daha iyi işlemesine yardım eder. Son günlerde kabızlık gibi sorunlarla mücadele ediyorsanız portakal kabuğu çayı tüketebilirsiniz. Portakal kabuğunun içinin faydaları arasında da sindirimi desteklemesi bulunmaktadır.

Portakal kabuğunu kaynatıp içmek ne işe yarar? Portakal kabuğu Nasıl tüketilir

Mide yanmasına iyi gelir; Portakal kabuğunda bulunan aktif bileşenlerin alkali etkisi vardır ve mide asidini azaltır.Smoothielere ekleyerek ya da çayını yaparak içmek, sindirimsel pH seviyesini dengeler. Aynı zamanda, sindirim problemleri yaşandığı sırada çok fazla asit oluşmasının önüne geçer.

Portakal kabuğunda antioksidan maddeler yer almaktadır. Eğer kozmetik ürünlerini incelerseniz pek çok kişisel bakım ürününde portakal kabuğundan faydalandığını fark edebilirsiniz. Antioksidan maddeler sayesinde ciltteki yağlanmayı ve lekelenmeyi önleyen portakal kabuğu, doğal bir şekilde cildinizi korumanızı sağlar.