Porsiyon bir kişinin tek bir öğünde belirli bir besinden yediği miktardır. “Sağlıklı Beslenme Tabağı” günde beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi önerilir.

Besinlerimizi uzun süre hiç bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için uygun koşullarda saklamalıyız. Ayrıca bazı besinleri tüketirken dikkat etmeliyiz ve fazla tüketmemeliyiz.

Porsiyonu abartıldığında bu besinler vücuda zarar veriyor