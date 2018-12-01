Porselen kullanırken bunlara dikkat edin

Porselen, sağlık ve temizliğin göstergesidir. Pekişmiş yapısı sayesinde kiri ve mikrobu barındırmaz. Aynı zamanda, üzerinde hiçbir kalıcı leke tutmaması ve kolay temizlenir olması, tat ve koku barındırmaması tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.

Peki, porselenlerin uzun süre aynı kalitede kalması için ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz?

Evlerimizde ne maksatla alınmış olursa olsun, özellikle bayanların, ürünün ilk alınan haliyle kalması en büyük arzusudur. Porselen evlâdiyeliktir çünkü.. Çoğu hanımın, annesinden veya kayınvalidesinden kalma antika denilecek kadar değerli porselenleri vardır ve onu evinin vitrininde sergilemekten büyük bir haz alır.

Doğru kullanım, muhafaza ve sevgi her eşyamızın uzun ömürler bizimle haşir neşir olmasını sağlar.

Sert, düzgün ve dayanıklı olan porselenlerin, sunduğunuz yemeğin daha uzun süre içinde sıcak kalmasını sağladığını biliyor muydunuz?

Çıplak ateşle temas, porselenin kırılmasına sebep olur. Porselenleri, derin dondurucularda da güvenle kullanabilirsiniz. Ancak yine dondurucudan çıkmış olan porseleni doğrudan ısıtıcıya koymamanız gerekir. Bu işlem şok etkisi yapacağından kırılma söz konusudur. Aynı camdaki gibi.

Porselen üzerinde kireçli suda yıkamaktan dolayı zamanla sararmalar görülebilir. Ancak biraz sirke, temizliğinizi kolaylaştıracaktır. Sonrasında da bulaşık deterjanı ile yıkamanız yeterlidir. Metal çatal, bıçaklar porselende iz bırakabilir. Bu izlerin oluşması normaldir. Çay, kahve gibi lekeleri de diş beyazlatma tozu veya porselen temizleme tozu ile temizleyebilirsiniz.

Porselenleri yıkarken yıkama kabınızın alüminyum ya da bakır olmamasına dikkat edin. Porselenlerde istenmeyen görüntülere sebep olur. Gerçi bunun da çaresi, bir sonraki yıkama işlemi için bulaşık makinesini tercih etmektir. Sizi bu sorundan kurtaracaktır.

Tencere, tava, çatal, bıçak gibi ürünleri porselen tabaklarınızı yıkadıktan sonra elinize alın ki porseleni çizmesin. Sert temizlik maddelerine veya tel kullanmanıza hiç gerek yoktur. Çünkü porselen kiri barındırmaz. Bir sünger ve krem, jel tip temizleme deterjanı ve bol su ile durulanması yeterlidir.

Kurulanan porselenleri dolaba kaldırırken, fincanlara dikkat etmelisiniz. İç içe veya sıkıştırmışçasına üst üste koymamalısınız. Eğer porselenlerinizin tamamında yaldız bir sır varsa, bunun içinde her tabak arasına ince bir kâğıt yerleştirmeniz alttaki tabağın zedelenmesine engel olacaktır.

Yine bu tip porselenleri bulaşık makinesi yerine elde yıkamanız, porselenlerinizin daha uzun süre aynı canlılıkta kalmasını sağlar.

Bulaşık makinesinde 60 derecenin üzerindeki ısı derecesi porselenler için hiç de dost değil. Porselen yemek tabaklarını yağı kurumadan bulaşık makinesine yerleştirin ve yıkama işlemine başlayın.

Porselenlerinizi, mikrodalgada, fırınların ısıtıcı bölümlerinde ısıtmanızda hiçbir sakınca yoktur. Fakat yaldızlı ve desenleri olan veya antika porselenlerinize kıymayın; asla riske etmeyin.