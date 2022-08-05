Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!
Yağlı ve karma ciltlerin siyah noktaların oluşumu için daha uygun bir altyapıya sahip olduğu gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. Gözeneklerin üzerinde biriken kir, yağ veya makyajı temizlememek ve toz gibi etkenler siyah nokta oluşumuna sebep olabilecek faktörlerden bazılarıdır. Tüm bu nedenlere rağmen cildinizi temiz tutmak sizin elinizde!
Sizlerle paylaşacağımız bu maske; sodyum karbonat ile hazırlanıyor ve üstelik yapımı da çok basit!
Neden Bu Maskeyi Kullanmalısınız?
*Gözeneklerdeki tüm kiri temizler. Böylece sivilcelerin ortaya çıkmasına engel olur.
*Cildiniz daha yumuşak olur.
*Cildiniz tüm yağları ve kremleri daha kolay emer.
*Sodyum karbonat, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Tamamen doğal malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bu maskenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler mutfağınızda şimdiden bulunuyor olabilir! Eğer cildiniz yağlıysa; ayda bir defa yapın.
Gerekli Olan Malzemeler:
2 tatlı kaşığı sodyum karbonat
2 tatlı kaşığı elma sirkesi
1 su bardağı su
yarım limon
1 yemek kaşığı Bal
Hazırlanışı
1- Yarısı su ile dolu bir bardak alın ve üzerine elma sirkesini ekleyin. Güzelce karıştırın.
2- Kabartma tozunu başka bir kaseye boşaltın.
3- Üzerine limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.
4- En son su ile karıştırdığınız sirkeyi diğer bütün malzemelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Ardından bal ekleyin. Tüm hepsini güzelce karıştırdığınızdan emin olmalısınız.
Uygulama:
1- Yüzünüzü güzelce yıkayın
2- Yumuşak bir havlu kurulayın.
3- Maskeyi parmak uçlarınızla 10 dakika boyunca masaj yaparak yüzünüze dağıtın. Daha sonra bol su ile yıkayın.
4- Sonuçlar sizi ilk uygulamanızdan itibaren şaşırtmaya başlayacak!
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