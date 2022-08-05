Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!

Sizlerle paylaşacağımız bu maske; sodyum karbonat ile hazırlanıyor ve üstelik yapımı da çok basit!

Neden Bu Maskeyi Kullanmalısınız?

*Gözeneklerdeki tüm kiri temizler. Böylece sivilcelerin ortaya çıkmasına engel olur.

*Cildiniz daha yumuşak olur.

*Cildiniz tüm yağları ve kremleri daha kolay emer.

*Sodyum karbonat, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Tamamen doğal malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bu maskenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler mutfağınızda şimdiden bulunuyor olabilir! Eğer cildiniz yağlıysa; ayda bir defa yapın.

Gerekli Olan Malzemeler:

2 tatlı kaşığı sodyum karbonat

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı su

yarım limon

1 yemek kaşığı Bal

Hazırlanışı

1- Yarısı su ile dolu bir bardak alın ve üzerine elma sirkesini ekleyin. Güzelce karıştırın.

2- Kabartma tozunu başka bir kaseye boşaltın.

3- Üzerine limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.

4- En son su ile karıştırdığınız sirkeyi diğer bütün malzemelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Ardından bal ekleyin. Tüm hepsini güzelce karıştırdığınızdan emin olmalısınız.

Uygulama:

1- Yüzünüzü güzelce yıkayın

2- Yumuşak bir havlu kurulayın.

3- Maskeyi parmak uçlarınızla 10 dakika boyunca masaj yaparak yüzünüze dağıtın. Daha sonra bol su ile yıkayın.

4- Sonuçlar sizi ilk uygulamanızdan itibaren şaşırtmaya başlayacak!