Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
Amerika, Venezuela'da darbeci Guadio'ya sahip çıkan ülkelerin haritasını gururla paylaştı. Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında Türkiye'nin görüntüsü ise oldukça skandal bir biçimde verildi. Görselde, Türkiye, ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde resmedildi.06 Şubat 2019 Çarşamba 02:29
ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı da bu propaganda faaliyetinin en önemli ayağı.
Darbeciye sahip çıkan ülkeler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.
Pompeo'dan bölünmüş Türkiye paylaşımı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.
Kaynak: Star
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