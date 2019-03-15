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Pompeo resmen duyurdu: Diplomatlar ülkeden ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki ABD'li diplomatların ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 01:27
Pompeo resmen duyurdu: Diplomatlar ülkeden ayrıldı

ABD'li diplomatlar, Venezuela hükümetinin ülkelerini terk etmeleri için 72 saat süre tanıdıklarını açıkladıktan sonra belirlenen süre dolmadan ülkeden ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Venezuela'da kalan tüm ABD'li diplomatlar ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

"Zor bir durum"

Pompeo açıklamasında, "Bunun onlar için zor bir durum olduğunu biliyorum çünkü onlar kendilerini Venezuela halkının demokrasi ve daha iyi bir gelecek içinde yaşama arzularına destek vermeye adamışlardı." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca ABD yönetiminin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu meşru lider olarak tanımaya devam edeceğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 01:27
  1. ABD
  2. Mike Pompeo

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