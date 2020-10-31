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Aktüel Pompeo, Nijerya'da bir Amerikalı rehinenin kurtarıldığını duyurdu
Aktüel

Pompeo, Nijerya'da bir Amerikalı rehinenin kurtarıldığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:39:44 -
Pompeo, Nijerya'da bir Amerikalı rehinenin kurtarıldığını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya'da silahlı bir grup tarafından rehin tutulan Amerikalı bir vatandaşın ABD Özel Kuvvetlerince kurtarıldığını açıkladı.

Nijerya'da yapılan operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Pompeo, "ABD olarak rehin tutulan tüm Amerikan vatandaşlarını kurtarmaya kararlı oldukları" mesajını verdi.

Pompeo, "Bu taahhüdü dün gece geç saatlerde Nijerya'da yerine getirdik. Nijerya'daki en cesur ve en yetenekli savaşçılarımızdan bazıları, bir grup silahlı çete tarafından rehin tutulan bir vatandaşımızı kurtardı." ifadelerini kullandı.

ABD silahlı kuvvetlerine ve istihbarat kuruluşlarına teşekkür eden Pompeo, söz konusu Amerikan vatandaşının kısa bir zaman içerisinde ailesiyle bir araya getirileceğini kaydetti.

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