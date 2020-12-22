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Aktüel Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı
Aktüel

Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:04:24 -
Pompeo, deniz yetki alanları konusunda Lübnan ile İsrail'in anlaşmadan uzak olduğunu açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin ara buluculuk yaptığı İsrail ile Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakereleri konusunda, tarafların anlaşmadan oldukça uzak olduğunu söyledi.

Pompeo, yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan'ın deniz yetki alanları anlaşması konusunda ABD'nin desteğini talep ettiğini, bu tür bir anlaşmanın iki ülkenin ekonomisine büyük bir yarar sağlama potansiyeli taşıdığını belirtti.

Pompeo, "Ne yazık ki iki taraftaki iyi niyete rağmen, taraflar anlaşma konusunda birbirinden oldukça uzaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Beyrut ile Tel Aviv arasındaki görüşmelere destek vermeye devam edeceğini ifade eden Pompeo, tarafları daha önce Birleşmiş Milletler'e (BM) beyan ettikleri deniz yetki sınırları üzerinden müzakerelere başlamaya çağırdı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulunması için yürütülen müzakerelerin 2 Aralık'ta yapılması planlanan beşinci turunun ertelenmiş ve ABD'nin ara bulucu olarak iki tarafla ayrı ayrı görüşeceği açıklanmıştı.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail ile hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

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