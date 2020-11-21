Pompei'de taşlaşmış iki kişiye daha ulaşıldı

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı'nın MS 79'da patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda herhangi bir hasara uğramamış küllerle kaplı 2 insan bedeninin bulunduğu bildirildi.

Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında alçı kalıp tekniği sayesinde küllerle kaplanmış 2 insan bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan arkeolojik sit alanında kazılar sürerken, bulunan cesetlerden birinin kürk giyen 40 yaşında bir asilzade olduğu, diğerininse yüksek ihtimalle bu asilzadenin 20'li yaşlarındaki kölesi olduğu ifade edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberlerine göre, keşfin, 2017'de Napoli körfezine hakim bir tepede daha önce bulunan lüks teraslı yapıda gerçekleştiği kaydedildi.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini de, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü bir keşif ki Pompei'nin sadece çok sayıda turist için değil, aynı zamanda araştırma ve eğitim için dünyada ne denli önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Pompei Arkeoloji Parkı Müdürü Massimo Osanna da "Civita Giuliana'daki bu keşif son derece önemli." ifadesini kullandı.