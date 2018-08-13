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Pompalı tüfeklerle site güvenliğine saldırdılar

İstanbul Pendik'te maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:47
Pompalı tüfeklerle site güvenliğine saldırdılar

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinin Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında "kiracı" nedeniyle tartışma açıktı. Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdıklarından oluşan grup, gece saatlerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Site girişine ve görevlilerin kulübelerini parçalayıp rast gelen ateş açan grup güvenlik görevlisi Baran Ş.'yi yaraladı.


Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Saldırıda bulunan grup, ardından olay yerinden ayrıldı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışan birçoğu maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:47
  1. İstanbul
  2. pompalı tüfek
  3. site güvenliği
  4. silahlı olay
  5. siteyi bastılar

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