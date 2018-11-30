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Pompalı tüfekle soygun girişimi! Kuyumcuyu vurup kaçtılar

İstanbul Pendik'te iki kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. Dükkan sahibini yaralayan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

30 Kasım 2018 Cuma 14:34
Pompalı tüfekle soygun girişimi! Kuyumcuyu vurup kaçtılar

İstanbul Pendik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnen kuyumcuyu bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

DETAYLAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:34
  1. İstanbul
  2. Kuyumcu
  3. soygun girişimi

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