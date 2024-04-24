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Yaşam Pompalı tüfekle hastane baskını
Yaşam

Pompalı tüfekle hastane baskını

Yeniakit Publisher
2024-04-24 02:50:00 -
Pompalı tüfekle hastane baskını

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi'ni basan şahıs gözaltına alınıp serbest kalınca gün içerisinde yeniden hastaneye gelip tehditler savurdu. Bu kez gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İzmir'de, kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle gündüz saatlerinde pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ni basan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan C.Y. (50), daha sonra tekrar hastaneye gelip katliam yapacağını söyledi. C.Y., doktorların beyaz kod vermesi üzerine tekrar gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'KATLİAM YAPACAĞIM'

C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek, iddiaya göre, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önündü polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.

KENDİSİYLE İLGİLENİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acil servis girişinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y.'nin, ilk ifadesinde gırtlak kanseri kontrolü için hastaneye geldiğini, 12 saatte bir aspire edilmesi gerektiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söylediği öğrenildi. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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