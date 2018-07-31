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Pompalara yansımayacak! Akaryakıta zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu.

31 Temmuz 2018 Salı 00:38
Pompalara yansımayacak! Akaryakıta zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "31 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde 14 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi. Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 00:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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