POMEM yedek alımları son dakika! POMEM yedek alımı olacak mı? 27. dönem POMEM yedek alımları var mı?

POMEM yedek alımı ne zaman? POMEM 27. dönem mülakat sonuçları merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar son aşama olan mülakatlara geçtiğimiz günlerde girmişti. 27. dönem POMEM mülakatına giren polis adaylarının beklediği POMEM mülakat sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınavı sonuçlarına göre yedeklerde bulunan adaylar ise şimdi de POMEM yedek alımlarının olup olmayacağını, POMEM yedek alımlarının ne zaman yapılacağaını merak etmeye başladı. Peki 2021 POMEM 27. dönem yedek alımları olacak mı? POMEM yedek alımı ne zaman? PA 2021 POMEM yedek alımı yapılacak mı?

Erkek ve bayan polis adaylarının başvuruda bulunduğu POMEM sonuçları için geri sayım devam ediyordu. 8 bin polis alımına ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak için gelecek sonuçları bekliyordu. POMEM mülakat sonuçları için gözler pa.edu adresi üzerinden açıklandı.

POMEM 27. dönem mülakat sonuç sorgulama ekranı

POMEM 27. dönem sözlü müülakat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sözlü sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyuruldu. Adaylara ek olarak posta yolu sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

POMEM yedek alımlar olacak mı?

POMEM sonuçları adayların erişimine açılmasından sonra bu kez de yedek polis adayları alımların olup olmayacağını sormaya başladı. POMEM sonuçlarını öğrenen ve yedeklere kalanlar yedek alımını araştırıyorlar. Peki POMEM yedek alımı nasıl oluyor ve ne zaman yapılacak? POMEM yedek alımı olup olmayacağına ilişkin Polis Akademisi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. POMEM yedek alımına ilişkin duyurular Polis Akademisi internet sitesi üzerinden açıklanacak, POMEM yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.