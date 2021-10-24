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Eğitim POMEM sonuç sorgulama 27. Dönem | POMEM mülakat sonuçları sözlü sınav sonucu
Eğitim

POMEM sonuç sorgulama 27. Dönem | POMEM mülakat sonuçları sözlü sınav sonucu

POMEM 27.dönem sonuçları | Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alımı gerçekleştireceğini 2020 yılında duyurmuştu. Ardından süreç başladı ve son olarak mülakatlar gerçekleşti. Mülakatlara girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 27.dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:18:00 -
POMEM sonuç sorgulama 27. Dönem | POMEM mülakat sonuçları sözlü sınav sonucu

POMEM mülakat sonucu | Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapacak. 27.dönem başvuruları 8-21 Aralık 2020'de yapıldı. Ardından mülakatlar gerçekleşti. POMEM mülakat sonuçlarını merak edenler ise sık sık “POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

POMEM sonuç sorgulama 27. Dönem | POMEM mülakat sonuçları sözlü sınav sonucu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. POMEM sonuçları pa.edu.tr web sitesi üzerinden duyurulacak.

POMEM mülakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,              

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

 

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