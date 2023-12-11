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Dünya Polonya'nın yeni Başbakanı Donald Tusk oldu
Dünya

Polonya'nın yeni Başbakanı Donald Tusk oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-11 22:34:00 -
Polonya'nın yeni Başbakanı Donald Tusk oldu

Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümetinin düşmesinin ardından, ülkenin yeni Başbakanı Donald Tusk oldu.

Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümeti düştü. İki hafta önce kurulan Morawiecki hükümeti güvenoyu için gerekli olan 231 milletvekilinin desteğini alamadı. Morawiecki hükümeti için 190 parlamenter "Evet", 266 parlamenter ise "Hayır" oyu kullandı.

Morawiecki hükümeti düşmesinin ardından anayasa gereği hükümeti belirleme sırası parlamentoya geçti.
Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de milletvekillerinin oylarıyla Vatandaşlar Koalisyonu'nun lideri Donald Tusk, başbakanlığa aday gösterildi. Sejm'de yapılan oylamada Tusk, 201’e karşı 248 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Seçilmesinin ardından alkışlar eşliğinde parlamento kürsüsüne gelen Tusk, "Teşekkürler Polonya. Bu yalnızca benim için değil, uzun yıllar boyunca kötülüğü, karanlığı kovacağımıza, her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için muhteşem bir gün" dedi.

Tusk liderliğindeki hükümetin yarın parlamentodan güvenoyu alması bekleniyor

Polonya’da Vatandaşlar Koalisyonu, Yeni Sol ve Üçüncü Yol'dan oluşan koalisyon hükümeti kurulurken, yeni hükümet programı için güven oylaması ise yarın yapılacak. Hükümet kurmak için 231 parlamenterin desteği yeterli olurken, 460 üyeli Sejm'de 248 parlamentere sahip yeni koalisyon hükümetinin önünde bir engel bulunmuyor. Tusk hükümetinin 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylanması bekleniyor.
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