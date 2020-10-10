Polonyalı ve Litvanyalı diplomatlar Belarus'u terk etti

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşti. Seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması üzerine muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa taştı.

Protestolarda görülen şiddet olaylarından sonra uluslararası topluluklar ve birçok batılı ülke Lukaşenko'yu ve seçimleri tanımadığını duyurdu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bakanlık, Polonya ve Litvanya’ya Belarus'ta bulunan diplomat sayılarını azaltmaları çağrısında bulundu. Bunun üzerine Bakanlık, Polonya’ya diplomat sayısını 50'den 18'e, Litvanya 'ya ise 25'den 14'e indirmesini istedi.

Belarus hükümetinin isteği üzerine Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, 32 Polonyalı diplomatın Belarus’tan ayrıldığını belirtti.