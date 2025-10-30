  • İSTANBUL
Yerel Polonyalı Maria, Bingöl’de Eda oldu
Yerel

Polonyalı Maria, Bingöl’de Eda oldu

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Polonyalı Maria, Bingöl’de Eda oldu

Aslen Polonya uyruklu ve Alman vatandaşı olan Honorata Maria, Bingöl'de Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Bingöl’de düzenlenen anlamlı bir törenle, aslen Polonya uyruklu ve Alman vatandaşı olan Honorata Maria, İslam'ı seçerek Müslüman oldu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Bingöl İl Müftülüğüne gelen Honorata Maria, İl Müftüsü Orhan İmamoğlu’nun rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığı kabul etti. Törenin ardından Honorata Maria, 'Eda' ismini alarak yeni bir hayata adım attı.

Duygusal anlara sahne olan törende konuşan İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, "İslam, insanın fıtratına en uygun, rahmet ve merhamet dinidir. Rabbimiz insanları farklı renklerde, dillerde ve kültürlerde yaratmıştır. Ancak tüm bu farklılıklar, imanla birleştiğinde büyük bir kardeşlik bağına dönüşür. Bugün bu güzelliğe hep birlikte şahitlik ettik" dedi.

Müftü İmamoğlu, İslam’ın evrensel mesajına da dikkat çekerek, "İslam barışı, adaleti, yardımlaşmayı ve sevgi temelinde bir hayatı esas alır. Eda kardeşimizin İslam’ı seçmesi, bu değerlere olan inancının bir göstergesidir. Rabbimden yeni hayatında huzur, sağlık ve bereket diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, Eda Hanım’a ihtida belgesi, Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar takdim etti. Program, yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

