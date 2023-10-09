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Aktüel Polonyalı Julia: Araştırdıkça İslâm’a âşık oldum
Aktüel

Polonyalı Julia: Araştırdıkça İslâm’a âşık oldum

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:41:00 -
Polonyalı Julia: Araştırdıkça İslâm’a âşık oldum

Yazar Julia Sena Yamanoğlu, “Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerini araştırdım ama ikisine de ısınamadım. Ancak İslam’ı araştırdıkça âşık oldum” dedi.

Polonya’nın Sczecin şehrinde ateist bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen yazar Julia Sena Yamanoğlu, İslam’a yolculuk hikayesini anlattı. 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “İki Dünya Arasında” adlı söyleşiye katılan Julia Sena Yamanoğlu, şunları dile getirdi

13 yaşında yapayalnız kaldım

“13 yaşına kadar ailemle birlikteydik. Ailemden çok sevgi görmedim. Annem ve babam boşandığında tek kaldım. Çocukluğumda çok yalnız kaldım. Her gece gökyüzünü izliyor, huzur buluyordum. Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerini araştırdım ama ikisine de ısınamadım.

Yıldızlar bana fısıldadı

Ben de İslam’ı araştırmaya başladım. İlk başta çok korkuyordum. Araştırmaya devam ettim, araştırdıkça İslam’a âşık oldum. Gökyüzünü izledim, o gece gökyüzü çok güzeldi. Sanki yıldızlar bağırıyordu, ‘Müslüman ol’ diye. 18 yaşıma kadar babama Müslüman olduğumu söyleyemedim. Bir gece haber izlerken babama Müslüman olduğumu söyledim. Kavga ettik ve ben de evden ayrıldım.”

İslâm hak ettiği yeri bulacaktır

4 yıl önce Türkiye’ye geldiğini belirten Julia, şöyle devam etti: “Eşimle tanıştım. Kulağıma ezan okudu ve ‘Sena’ ismini aldım. Avrupa’da İslamafobi arttı. Haberlerde görüyoruz. Saldırılar oluyor kıyafetlerden dolayı. Gençlerimiz ateist oluyor. Bir yerde ne kadar acı varsa onun nimeti daha fazladır. Elbet İslam ve Müslümanlık hak ettiği yeri bulacaktır.”
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