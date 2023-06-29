Polonya'dan Wagner kararı! Artıracaklar

Dünya, iki günlüğüne Rusya’da isyan çıkaran Wagner grubu üyelerini izledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tepkisi sonrası geri adım atan grubun, Belarus’a gönderilmesi kararlaştırıldı.

Ancak bu karar, Polonya’da güvenlik endişelerine yol açtı.

Doğu sınırı güçlendirilecek

Wagner gündemiyle bir araya gelen Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Komitesi'nin toplantısında doğu sınırının güçlendirilmesine karar verildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Belarus'ta Wagner grubunun varlığıyla ilgili yeni bir durum olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

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"Yeni bir savaşın başlangıcı olabilir"

Şu an elimizdeki verilere göre 8 bin asker olacak. Bu, Ukrayna için tehlikeli bir unsur, aynı şekilde Litvanya için, belki bizim için de potansiyel bir tehlike. Bu, bugüne kadar mücadele ettiğimiz hibrit savaşının çok daha zor ve yeni bir aşaması olabilir. Bu nedenle doğu sınırımızı güçlendirmeye yönelik kararlar alındı.

Söz konusu kararların geçici ve uzun vadeli olmak üzere iki şekilde olacağını belirten Kaczynski, sınıra daha fazla sayıda asker ve sınır koruma görevlisi yerleştireceklerini, sınır hattındaki tahkimat ve engellerin sayısını artıracaklarını söyledi.

'Ahlaki açıdan yozlaşmış kişiler...'

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Belarus'taki Wagner grubu üyelerinin savaş deneyimi olan, ahlaki açıdan yozlaşmış kişiler olduğunu, hiçbir kurala saygı duymayan bu kişilerin tehlikeli olduklarını, bu nedenle söz konusu tedbirleri aldıklarını ifade etti.