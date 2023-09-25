Polonya'dan göçmen düşmanlığı

Polonya, düzensiz göçmen akınıyla mücadele kapsamında Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İçişleri Bakanlığına Slovakya üzerinden Polonya’ya gelen araçların kontrol edileceğini belirterek, "İçişleri bakanına, orada yasa dışı göçmen bulunduğuna dair şüphelerin olduğu minibüsler, kamyonetler, arabalar ve otobüsler üzerinde kontroller getirmesi talimatını verdim" dedi. Slovakya tarafı Polonya’nın sınır kontrolüne ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Göçmen sayısı 9 kat arttı

Slovakya düzensiz göçle mücadele ederken, Slovakya İçişleri Bakanlığına göre ülkede gözaltına alınan yasa dışı göçmenlerin sayısı bir yıl öncesine göre 9 kat artarak bu yıl şu ana kadar 27 binin üzerine çıktı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen akınına engel olmak için Polonya’nın Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırmayı değerlendirdiğini açıklayarak, "Polonya-Slovakya sınırında ek koruma önlemleri alıp almayacağımıza karar vermeliyiz” ifadelerini kullanmıştı. Muller, "Bu kararla onları şaşırtmak istemiyoruz ancak bu kararı başka bir ülkenin rızasına bağlı da tutmuyoruz" demişti.

Kaynak: İHA

ÖNE ÇIKAN VİDEO