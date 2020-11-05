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Aktüel Polonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler arttırıldı
Aktüel

Polonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler arttırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:06:25 -
Polonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler arttırıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük yüksek artışlar nedeniyle Polonya'da daha sert önlemlerin uygulanması kararlaştırdı.

Günlük vaka sayısının 30 bine yaklaştığı ülkede salgın ile mücadelede kapsamında, sinemalar ve müzeler kapatılırken, eğitimin kurumlarının da uzaktan eğitime geçmesi kararı alındı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde vaka sayısında azalma olmaması halinde ülke genelinde karantina uygulanmasının söz konusu olacağını belirtti.

Polonya'da daha önce alınan önlemlere göre restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermezken, 16 yaş altındaki çocukların gün içi 08.00’den 16.00’a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Polonya’da son 24 saatte 27 bin 143 yeni vaka ile en yüksek seviye görülürken, toplamda 466 bin 679 vaka kayıtlara geçti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 367 artarak 6 bin 842’ye yükseldi.

- Çekya ve Avusturya'da vaka sayısındaki artış sürüyor

Çekya’da son 24 saatte 15 bin 731 vaka ile salgın sürecinde en yüksek günlük veri kaydedildi. Ülkede bugüne kadar toplam 378 bin 716 vaka tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı 220 artarak 4 bin 133’e ulaştı.

Avusturya'da son 24 saatte 7 bin 416 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 132 bin 515 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1268'e çıktı.

- Macaristan Rusya'dan Kovid-19 aşısı alacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın aşı konusunda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve ülkesinin Rusya'dan aralık ayında az miktarda Kovid-19 aşısı alacağını söyledi.

İlk aşamada aşının klinik testlerinin ve izin işlemlerinin yapılacağını kaydeden Szijjarto, Rusya'nın ocak ayının ikinci veya üçüncü haftasından itibaren yüklü miktarda aşı temin edebileceğini ifade etti.

Macaristan'da da son 24 saatte 3 bin 928 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 94 bin 916'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 84 artarak 2 bin 147'ye yükseldi.


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