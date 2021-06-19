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Dünya Polonya'da dehşete uğratan yangın: 47 ev alevlere teslim oldu
Dünya

Polonya'da dehşete uğratan yangın: 47 ev alevlere teslim oldu

Polonya'nın güneyindeki bir köyde çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken, şu ana kadar alevlerin 47 evi sardığı ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 23:59:00 -
Polonya'da dehşete uğratan yangın: 47 ev alevlere teslim oldu

Polonya'nın güneyinde yer alan Podhale bölgesindeki Nowa Biala köyünde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın evlerin birbirine yapışık olması nedeniyle hızla yayılırken, şu ana kadar alevlerin 47 evi sardığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk bilgilere göre 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, yangına 400 itfaiye erinin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olmasının yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiği kaydedildi.

Köydeki evlerin birbirine yapışık şekilde inşa edilmiş olması nedeniyle bilançonun artmasından korkulurken, Nowa Biala köyünde yangına karşı zamanla yarış ise halen sürüyor.

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