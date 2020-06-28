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Aktüel

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Andrzej Duda önde tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:30:07 -
Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Andrzej Duda önde tamamladı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda önde bitirdi.

Sandık çıkışı anketlerine göre, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda yüzde 41, Sol, Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski yüzde 30 ile ikinci tura kaldı.

Seçimde hiçbir aday yüzde 50 oya ulaşamadığı için 12 Temmuz'da ikinci tur yapılacak.


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