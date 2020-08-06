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Aktüel

Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda'nın ikinci dönemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:45:46 -
Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda'nın ikinci dönemi başladı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci kez kazanan Andrzej Duda, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.

Duda, parlamentoda düzenlenen yemin törenindeki konuşmasında, kampanya döneminin sebep olduğu siyasi ayrışmaların geride bırakılması gerektiğini ve kendisinin ulusal birliğin sağlanması için toplumdaki tüm siyasi oluşumlarla iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde aile politikası ve iş imkanlarının artırılması konusunda çalışmalar yapacağını vurgulayan Duda, ülkesinin transatlantik iş birliği ve enerji güvenliğinin sağlanması konusuna da önem vereceğini ifade etti.

12 Temmuz'da düzenlenen seçimde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda oyların yüzde 51,21'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Rakibi, Sol Liberal ve Yeşiller'in oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise yüzde 48,79 oy almıştı.

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