Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...
Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata, Bartın İl Müftülüğündeki ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata, Bartın İl Müftülüğündeki ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Kendi isteğiyle Müslüman olmak istediğini belirterek Bartın İl Müftülüğüne başvuran Prymel Barbara Beata için Bartın İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.
İl Müftü Yardımcısı Hulusi Güner rehberliğindeki merasimde Prymel, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Prymel, Müslüman olduktan sonra "Bahar Nur" ismini aldı.
İl Müftü Yardımcısı Güner, Prymel’a İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi vererek İhtida Belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’an-ı Kerim ve İslam dini hakkında kitap hediye etti.
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