  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...
Yerel

Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...

Yeniakit Publisher
2023-07-14 15:56:00 -
Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...

Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata, Bartın İl Müftülüğündeki ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata, Bartın İl Müftülüğündeki ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kendi isteğiyle Müslüman olmak istediğini belirterek Bartın İl Müftülüğüne başvuran Prymel Barbara Beata için Bartın İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Hulusi Güner rehberliğindeki merasimde Prymel, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Prymel, Müslüman olduktan sonra "Bahar Nur" ismini aldı.

İl Müftü Yardımcısı Güner, Prymel’a İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi vererek İhtida Belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’an-ı Kerim ve İslam dini hakkında kitap hediye etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23