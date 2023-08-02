Polonya hava sahası ihlal edildi! NATO'ya iletildi

Belarus’a ait 2 helikopter, eğitim uçuşu sırasında Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı komutanlar tarafından yapılan incelemelerde 2 Belarus helikopterinin Podlaskie Voyvodalığı'nda yer alan Bialowieza bölgesinde Polonya hava sahasını ihlal ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu helikopterlerin çok alçak irtifada uçmaları nedeniyle radar sistemleri tarafından tespit edilemediği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin olarak NATO'nun bilgilendirildiği aktarıldı.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada ise eğitim uçuşu hakkında Belaruslu yetkililerin Polonya tarafını bilgilendirdiği, söz konusu uçuşların Polonya hava sahasını ihlal etmeden tamamlandığı bildirilmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, hava sahası ihlali ile ilgili Belarus Maslahatgüzarı'nı acil olarak Bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Polonya Dışişleri Bakanlığı sert bir biçimde protestosunu iletti ve Belarus tarafını olaya ilişkin derhal ve detaylı şekilde açıklama yapmaya çağırdı. Polonya tarafı, söz konusu olayın Polonya-Belarus sınırındaki gerilimi tırmandırmanın bir başka unsuru olarak algıladığının altını çizdi. Polonya, Belarus'un bu tür faaliyetlerden kaçınmasını bekliyor." denildi.

Polonyalılar hava sahasını ihlalini fotoğrafladı

Polonya Savunma Bakanlığı hava sahasının ihlal edildiğine ilişkin saatler sonra açıklama yaparken, Belarus helikopterlerinin Bialowieza üzerinde uçtuğu anlar ise bölgedeki vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

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