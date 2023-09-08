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Spor Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti
Spor

Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti

Yeniakit Publisher
2023-09-08 02:00:00 -
Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Polonya, evinde Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup etti. Goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Lewandowski 73. dakikadaki golünü penaltıdan attı. Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Fernando Santos'un ekibi Polonya ile Hakan Ericsson yönetimindeki Faroe Adaları mücadele etti.

Karşılaşmayı ev sahibi Polonya 2-0 kazanırken goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna girdi.

Puan durumu

Ev sahibi Polonya puanını 6'ya yükseltirken, Faroe Adaları 1 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Polonya deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşırken, Faroe Adaları evinde Moldova'yı ağırlayacak.

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