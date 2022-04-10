Polisten vatandaşa şok tehdit! 'Beynine bir tane sıkarım senin'
İzmir'de bir kurye polislerle yaşadığı tartışmayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde polisin, kuryeye, "Beynine bir tane sıkarım senin." dediği duyuldu.
Yeniakit.com.tr
İzmir'de bir motosikletli kuryeyi durduran polislerle vatandaş arasında tartışma yaşandı.
Kurye yaşanan tartışmayı gizlice kayıt altına aldı.
Polisten şok tehdit!
Görüntülerde polisin kuryeye, "Beynine sıkarım" ve "Ağzını burnunu kırarım" tehdidinde bulunduğu duyuldu.
Şiddete uğradığını iddia eden kurye polislerden şikayetçi oldu.