Polisten küçük kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 10 yaşını dolduran Ayşenur Erken’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Ayşenur Erken’in doğum günü olduğunu öğrenen Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük kız için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Küçük kızın yaşadığı sitenin bahçesine giden ekipler, bir süre siren çaldı. Polisler, her şeyden habersiz duyduğu ses üzerine balkona çıkan Ayşenur’u, "Doğum günün kutlu olsun Ayşenur" diyerek alkışladı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşayan Ayşenur, "Polis amcalar, biliyorum çok işiniz var ama doğum günüme geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu doğum günümü ömrüm boyunca hiç unutmayacağım. Sizi seviyorum" diyerek uzaktan da olsa polislere öpücük gönderdi.