Polisten kaçmak pahalıya patladı
Gündem

Polisten kaçmak pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Polisten kaçmak pahalıya patladı

Çorum'da polisten kaçan ve kovalama sonucu yakalanan sürücüye 70 bin 301 TL ceza kesildi.

Olay, Eskiekin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen M.K.B., idaresindeki 19 EK 679 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı.

Aracı polis ekiplerinin üzerine doğru sürerek olay yerinden uzaklaşan şahıs, ekipler tarafından Ekin Caddesi’nde yakalandı.

Polislerin yaptığı incelemede, M.K.B.’nin ehliyetinin olmadığı ve 2.73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye gerekli maddelerden toplam 70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı.

Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

