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Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza

Kahramanmaraş’ta ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne çeşitli suçlardan bin 453 TL parası cezası kesildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza

Kahramanmaraş’ta ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne çeşitli suçlardan bin 453 TL parası cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarında devriye görevi yapan sivil polis ekibi, 46 ABJ 094 plakalı otomobili durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Bediüzzaman Bulvarının kesiştiği kavşakta virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilde maddi hasar oluştu. Bir süre sonra kaza yerine dönen sürücü M.K.’ye makas atmaktan 1002 lira, dur ikazına uymamaktan 235 lira, yüksek sesle müzik dinlemekten 108 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira olmak üzere toplam bin 453 lira cezai işlem uygulandı.


Otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
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