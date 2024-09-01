  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polisten kaçan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yerel

Polisten kaçan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-01 06:13:00 -
Polisten kaçan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'da Yunus polislerinin kovalamacası sonucu yakalanan araçta bulunan bir kişinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri, durumundan şüphelenerek durdurmaya çalıştıkları araç kaçınca kovalama sonucu İlkadım ilçesi Gar Kavşağı yanında yakaladı Araçta bulunan M.Y.'nin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23