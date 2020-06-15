Polisten horoz dövüştürenlere baskın

Malatya’da yasa dışı kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, horoz dövüştürerek kumar oynayan 38 kişiye toplam 46 bin 550 TL para cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Cezmi Kartay Caddesi’nde bulunan bir iş hanında yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Horoz dövüştürerek bahis ile kumar oynatılan iş yerine yapılan baskında 38 şahsın horoz dövüşü yaptırarak kumar oynadığı tespit edildi. Operasyonda horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan gerekli adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. Ruhsatsız olan iş yerinde kumar oynayan 38 şahsa ise toplam 46 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kumar amaçlı dövüştürülen 5 adet horoz ise Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis ekipleri baskın yapılan iş yerinin de ruhsatsız olması nedeniyle mühürlenmesi adına da gerekli işlemleri başlattı.