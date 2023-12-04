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Yerel Polisten asayiş uygulaması! Çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Polisten asayiş uygulaması! Çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:46:00 -
Polisten asayiş uygulaması! Çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-3 Aralık tarihleri arasında İskenderun’da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 280 şahıs, 132 araç ve 33 motosikletin sorgulamasının yapıldığı uygulamada 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 52 adet fişek, 20 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 10 gram kannabinoid ele geçirildi.

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