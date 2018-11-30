0553 313 94 23

Polisten alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşa abdest aldırdı

Ankara'da cuma namazını kılmak için tekerlekli sandalyeyle camiye gelen engelli vatandaş, polisin yardımıyla abdest aldı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:26
Polisten alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşa abdest aldırdı

Ankara'da oturan ve mendil satarak geçimini sağlayan bedensel engelli İrfan Güralan, cuma namazını kılmak için tekerlekli sandalyesiyle Ulus'taki Hacı Bayram Camii'ne geldi.

Yağmur altında tekerlekli sandalyesinden cami avlusundaki çeşmeye ulaşarak abdest almak isteyen Güralan, zorluk yaşayınca polis memuru Muhammed Taha Terzi'den yardım istedi.

Özhaseki de aynı camide

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin aynı camiye cuma namazı kılmak için gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekiplerinde görevli Terzi, bu isteğe kayıtsız kalmadı.

Abdest almasına yardım etti

Polis memuru, elindeki karton bardağa doldurduğu suyu Güralan'ın ellerine ve kollarına dökerek abdest almasına yardım etti. Terzi, eliyle  Güralan'ın ayakkabılarının üzerine de ‘mesh etmek’ suretiyle abdesti  tamamlamasını sağladı.

Terzi’nin davranışı, çevredekilerin takdirini topladı. Güralan, polis memuruna teşekkür ettikten sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:26
  1. Ankara
  2. cuma namazı
  3. ankara
  4. abdest

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜZELTME - "Büyükelçi Yıldız Kerkük’te yanan Osmanlı çarşısında incelemelerde bulundu" başlığıyla yayımlanan haberimizin 3'üncü paragrafında yer alan "Yıldız, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla restorasyon çalışmalarına başladığını ifade etti" cümlesi, "Yıldız
    1. DÜZELTME - "Büyükelçi Yıldız Kerkük’te..
    2. İSO 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini..
    3. River Plate ve Boca Juniors,..
    4. "HIV enfeksiyonu önlenebilir bir..
    5. İhvan'dan bin Selman'a: Elinde şahit..
    6. Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması!
    7. ECB yeni ödeme sistemi TIPS'ı başlattı
    8. EURO 2020 eleme kuraları 2 Aralık'ta..
    9. Adım atan siz olun
    10. Sakarya'daki DEAŞ operasyonu
    11. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere..
    12. Polisten alkışlanacak hareket! Engelli..
    13. Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    14. IP TV'ler takibe alındı! Ceza geliyor
    15. Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor
    16. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye..
    17. MHP'li Kılıç: AK Parti'den daha fazla...
    18. Kendinizi test edin!
    19. Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in..
    20. Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu..
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'