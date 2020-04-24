  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisten 10 yaşına basan Harun’a doğum günü sürprizi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde korona virüs salgınından dolayı evinden çıkamayan Harun Coşar’a polis ekipleri doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

2020-04-24 10:17:57 -
Polisten 10 yaşına basan Harun’a doğum günü sürprizi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde korona virüs salgınından dolayı evinden çıkamayan Harun Coşar’a polis ekipleri doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.


Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yaşına basan Harun Coşar’a doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan ve bugün 10 yaşına basan Harun’un ailesi 155 hattını arayarak, çocuklarının doğum günü olduğunu ve evden çıkamadıklarını söyledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, aldıkları pasta ile Harun’un Aziziye Mahalles’ndeki evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kapıyı açan Harun’a mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, çocuğun doğum gününü kutladı.


Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Harun Coşar, kendisi için büyük sürpriz olduğunu ve çok heyecanlandığını dile getirerek, polis ağabeylerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı