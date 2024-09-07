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Yerel Polislerin yaralandığı olayda yeni gelişme
Yerel

Polislerin yaralandığı olayda yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-09-07 12:26:00 -
Polislerin yaralandığı olayda yeni gelişme

Konya'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

Olayın ardından Necati S'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette, olaydan yarım saat önce kargo aracını çaldıklarını, takip edildikleri sırada, gördüğü polislere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Eylül'de takip edilen çalıntı otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu, 2 polis yaralanmıştı.

Polise silahlı saldırı
Polise silahlı saldırı

Yerel

Polise silahlı saldırı

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