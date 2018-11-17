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Polisleri karşısında görünce şoka girdi! Şaka gibi savunma

Bodrum'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan bir defineci şaka gibi bir savunma yaparak "Ben burayı yaşam alanı yapıyorum, burada yaşayacağım" dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:36
Polisleri karşısında görünce şoka girdi! Şaka gibi savunma

Bodrum'da Helenistik döneme ait olan kaya mezarın içerisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan definecinin, "Ben burayı yaşam alanı yapıyorum, burada yaşayacağım" diyerek kendini savunması şaşırttı.

Suçüstü yakalandı

Bodrum Göktepe'de bulunan bir kaya mezar içinde kaçak kazı yapan bir kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Elinde kazma kürekle yakalanan şahıs, polis ekiplerine kaya mezarda kendisine yaşam alanı oluşturduğunu söyledi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine, Bodrum merkezinde bulunan Göktepe mevki'inde kaçak kazı yapan bir şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kelepçelenerek gözaltına alındı

Ekipler, çok sayıda tarihi kaya mezarın bulunduğu alanda, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen geniş bir kaya mezarın içinde yakaladıkları O.K. İsimli şahsı kelepçeleyerek gözaltına alındı, kazıda kullanılan kazma, kürek, elek gibi aletlere de el koydu.

"Burayı yaşam alanı yapıyorum' dedi

Kaçak kazı yapan şahıs ilk ifadesinde kendisine yaşam alanı yaptığını söylese de, çıkarılan kumların elendiği dikkatlerden kaçmadı. İnşaatlarda çalıştığını belirten şahsın, polislerle girdiği diyalogda anlattığı hikaye ise herkesi şaşırttı. Şahıs, sorgulanmak üzere KOM Grup Amirliğine götürüldü.

Serbest bırakıldı

Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, müze ekipleri de kaçak kazı yapılan bölgede incelemelerde bulundu.

İşte operasyon anından kareler;

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:36
  1. Türkiye
  2. Göktepe
  3. Bodrum

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